Месси лишили рекордной голевой передачи на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал подачу с углового на Кристиана Ромеро в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, после чего мяч оказался в воротах африканской команды.

На 111-й минуте аргентинцы третий раз вышли вперед в этой встрече. Однако позже ФИФА изменила автора этого гола на автогол Динея Боржеса.

Таким образом, на счету 39-летнего Месси по-прежнему 8 голевых передач за карьеру на чемпионатах мира. Он делит первую строчку в истории футбола по результативным передачам на ЧМ с Диего Марадоной.

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.