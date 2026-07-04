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Сегодня, 03:35

Месси лишили рекордной голевой передачи на чемпионатах мира

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал подачу с углового на Кристиана Ромеро в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, после чего мяч оказался в воротах африканской команды.

На 111-й минуте аргентинцы третий раз вышли вперед в этой встрече. Однако позже ФИФА изменила автора этого гола на автогол Динея Боржеса.

Таким образом, на счету 39-летнего Месси по-прежнему 8 голевых передач за карьеру на чемпионатах мира. Он делит первую строчку в истории футбола по результативным передачам на ЧМ с Диего Марадоной.

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Лионель Месси.Месси прошел чемпионат мира. Побил почти все значимые рекорды: от голов до количества сыгранных минут
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