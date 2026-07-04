Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 04:00

Колумбия — Гана: прямая трансляция, смотреть онлайн

Колумбия и Гана проводят матч в 1/16 финала чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Колумбии и Ганы встречаются в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 4 июля. Игра проходит на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Колумбия — Гана можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 04:30. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Колумбия
Гана

Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Кабо-Верде — команда-восторг! «Акулы» едва не загрызли Аргентину. Чемпионов вытащили Месси и Лисандро Мартинес
Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде
Кордоба выйдет в стартовом составе Колумбии на матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы
ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: Аргентина переиграла Кабо-Верде, Колумбия — Гана и все игры плей-офф
Аргентина обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча
Аргентина в дополнительное время переиграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кордоба выйдет в стартовом составе Колумбии на матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы

Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости