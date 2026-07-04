Колумбия и Гана проводят матч в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Колумбии и Ганы встречаются в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 4 июля. Игра проходит на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Колумбия — Гана можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

04 июля, 04:30. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками.

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