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Сегодня, 04:29

Возинья после 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины стал самым популярным вратарем в социальных сетях

Евгений Козинов
Корреспондент
Возинья.
Фото Reuters

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины (2:3 д.в.) стал самым популярным вратарем в социальных сетях.

Число подписчиков 40-летнего африканца выросло до 18,8 миллиона. Он обошел вратаря сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа, у которого 18 миллионов подписчиков.

Перед турниров на Возинью были подписаны около 46 тысяч человек. Однако уже после первого матча группового турнира против Испании (0:0) число подписчиков выросло до 5 миллионов.

Возинья.Возинья: жизнь и карьера вратаря Кабо-Верде

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