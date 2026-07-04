Аргентина — Кабо Верде: аргентинцы вышли вперед благодаря автоголу в матче ЧМ-2026

Сборная Аргентины забила третий гол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде. Счет стал 3:2.

На 111-й минуте нападающий Лионель Месси сделал подачу с углового на защитника Кристиана Ромеро, который головой отправил мяч в сетку ворот Возиньи. Однако позже ФИФА изменила автора забитого мяча — переписав взятие ворот аргентинцев на автогол Диеня Боржеса.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.