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Испания — Австрия: Ямаль и Кубарси — первая пара тинейджеров в старте команды в плей-офф ЧМ с 1958 года

Сергей Ярошенко
Кубарси и Ямаль.
Фото Reuters

Футболисты сборной Испании Ламин Ямаль и Пау Кубарси вышли в стартовом составе на матч 1/16 плей-офф чемпионата мира-2026 против Австрии.

По данным Opta, 18-летний Ямаль и 19-летний Кубарси стали первой парой тинейджеров, сыгравших с первых минут за одну команду в матче плей-офф ЧМ, со времен Пеле и Жозе Альтафини.

Пеле и Альтафини выходили в стартовом составе сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира 1958 года против Уэльса. На тот момент Пеле было 17 лет, Альтафини — 19 лет.

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Ламин Ямаль
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