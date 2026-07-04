Кордоба выйдет в стартовом составе Колумбии на матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы

Сборные Колумбии и Ганы назвали стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба начнет игру в старте.

Колумбия: Камило Варгас, Хоан Мохика, Джон Лукуми, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Густаво Пуэрта, Джефферсон Лерма, Джон Ариас, Луис Диас, Джон Кордоба, Хамес Родригес.

Гана: Лоуренс Ати-Зиджи, Гидеон Менса, Жером Опоку, Деррик Люккассен, Марвен Сенайя, Томас Партей, Антуан Семеньо, Кваси Сибо, Калеб Йиренкий, Иньяки Уильямс, Джордан Айю.

Игра пройдет на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити и начнется в 4.30 по московскому времени.

Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками.