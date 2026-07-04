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Сегодня, 04:40

Колумбия — Гана: нападающий «Краснодара» Кордоба получил травму и был заменен на 8-й минуте

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Колумбии была вынуждена сделать замену в начале матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Ганы.

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба на 7-й минуте оказался на газоне, держась за ногу. После оказания медицинской помощи игрока пришлось заменить. На поле появился Луис Суарес из «Спортинга».

Игра проходит на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити.

Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 04:30. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Колумбия
Гана
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Чемпионат мира по футболу 2026

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