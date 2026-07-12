Тренер сборной Норвегии Сольбаккен о замене Холанна в матче с Англией: «Он сделал все, что мог»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал свое решение заменить нападающего Эрлинга Холанна в дополнительное время матча четвертьфинала чемпионата мира-2026 со сборной Англии (1:2 доп. время).

«Это было нетрудное решение — заменить его. Он был выдохшимся. Возможно, мне стоило заменить его на 10 минут раньше... К тому же во втором тайме он получил ушиб бедра, так что это в сочетании с усталостью. Он сделал все, что мог», — цитирует тренера AP.

На ЧМ-2026 25-летний Холанн забил семь голов в пяти матчах.