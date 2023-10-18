Месси стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов мира в Южной Америке

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Перу (2:0). Он отметился голами на 32-й и 42-й минутах.

36-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ в Южной Америке (31 гол). Он обошел по этому показателю уругвайца Луиса Суареса.

В мире Месси по этому показателю четвертый — после гватемальца Карлоса Руиса (39), португальца Криштиану Роналду (38) и иранца Али Даеи (35).