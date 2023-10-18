Уругвай впервые за 22 года обыграл Бразилию

Сборная Уругвая выиграла у команды Бразилии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Уругвайцы впервые за 22 года обыграли бразильцев в квалификации мирового первенства.

Кроме того, сборная Уругвая стала первой командой, которая обыграла Бразилию в квалификации КОНМЕБОЛ за более чем 8 лет. Бразильцы не проигрывали с 8 октября 2015 года (33 матча).

Благодаря сегодняшней победе сборная Уругвая сравнялась по очкам с Бразилией в турнирной таблице — по 7 очков. Команды идут на 2-м и 3-м местах соответственно.