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Сегодня, 03:45

Мбаппе объяснил, почему не забил пенальти в матче ЧМ-2026 Франция — Марокко

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 прокомментировал свой незабитый пенальти. На 28-й минуте 27-летний француз пробил в правый угол ворот, но Яссин Буну поймал мяч.

«Я плохо пробил пенальти, но ситуация была непростой: возникла путаница. Арбитр сказал мне, что будет пенальти. Я начал готовиться к удару. Затем он подошел и сказал, что, возможно, пенальти все-таки не будет. Я позволил себя отвлечься. Никогда раньше не сталкивался с таким сценарием», — приводит 90min слова Мбаппе.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
2:0
Марокко
Килиан Мбаппе.Мбаппе повторил за Месси: не забил пенальти грозному Буну, но царил во втором тайме
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