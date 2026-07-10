Дембеле после победы Франции над Марокко на ЧМ-2026: «Мы очень счастливы»

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал победу над сборной Марокко (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Мы очень счастливы. Мы были полностью сосредоточены на этом матче. Это мой третий полуфинал чемпионата мира в составе сборной Франции. Это чистая радость, чистое удовольствие. Мы сохраним концентрацию на том, что будет дальше. За две-три минуты до моего гола Килиан Мбаппе сказал мне оставаться в центре. Он совершил отличный рывок, который открыл мне путь. Я очень хотел нанести точный удар и увидеть, как мяч влетает в ворота. Я счастлив», — цитирует 29-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.