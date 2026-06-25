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Сегодня, 00:10

Изидор начнет в стартовом составе матч против Шотландии

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные Марокко и Гаити назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира- 2026.

Экс-нападающий «Зенита» и «Локомотива» Вильсон Изидор начнет игру с первых минут в составе гаитянской команды.

Марокко: Яссин Буну, Анасс Салах-Эддин, Чади Риад, Редуан Халхал, Ашраф Хакими, Нейл Эль-Айнауи, Софьян Амрабат, Биляль Эль-Ханнус, Исмаэль Сайбари, Браим Диас, Аюб Эль-Кааби.

Гаити: Джонни Пласид, Эксперьенс, Ханнес Делькруа, Рикардо Аде, Жан-Кевен Дюверн, Рубен Провиденс, Жан-Рикне Беллегард, Жан-Жак Дэнли, Жосуэ Казимир, Ленни Жозеф, Вильсон Изидор.

Игра пройдет в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц». Начало — в 01.00 по московскому времени.

Марокко после двух туров набрало 4 очка и идет на второй строчке. Команда сыграла вничью с Бразилией (1:1) и обыграла Шотландию (1:0). Гаити потерпела два поражения — от Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и не имеет шансов на выход в плей-офф с 0 очков.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Марокко
Гаити
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