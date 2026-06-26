Ги Стефан: «Сейчас я чувствую себя не на своем месте»

Тренер сборной Франции Ги Стефан, заменяющий Дидье Дешама после его возвращения во Францию в связи со смертью матери, перед матчем 3-го тура чемпионата мира-2026 против Норвегии признался, что чувствует себя не на своем месте.

«Прежде всего, мои мысли сейчас с Дидье и его семьей. Он очень переживает из-за случившегося, да и кто бы не переживал? Сейчас я поддерживаю с ним тесный контакт. Я сделаю все возможное, чтобы эта сложная ситуация стала как можно более нормальной. В пятницу мы не будем с ним на связи, так как это день похорон.

Сейчас я чувствую себя не на своем месте, находясь перед вами (на пресс-конференции, — Прим. СЭ). Мое место на тренировочном поле, я расставляю оборудование и жду прибытия игроков. Мы оказались в жестокой ситуации для Дидье и его семьи. Должны обеспечить победу в третьем матче, важном матче, не решающем, но важном», — приводит L'Equipe слова Стефана.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Французы сыграют с Норвегией в пятницу, 26 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.