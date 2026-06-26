Японец Нагатомо сыграл на пятом чемпионате мира в своей карьере

Защитник сборной Японии Юто Нагатомо вышел на замену в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Швеции.

39-летний японец на 75-й минуте заменил Кейто Накамуру. Для Нагатомо это первый матч на ЧМ-2026. Таким образом, он сыграл на пятом чемпионате мира в своей карьере.

Ранее на пяти ЧМ играли немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, итальянец Джанлуиджи Буффон, мексиканцы Рафаэль Маркес, Антонио Карбахал и Андрес Гуардадо, а также португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, которые принимали участие в матчах на шести чемпионатах мира.

Японец, известный в Европе по выступлениям за «Интер», «Марсель» и «Галатасарай», играет за сборную с 2008 года. Нагатомо выходил на поле на ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026. В 16 матчах на мировых первенствах он отметился двумя голевыми передачами.

Всего за сборную Юто провел 146 матчей, забил 4 гола и сделал 28 голевых передач.