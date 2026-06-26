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Сегодня, 03:29

На чемпионате мира-2026 повторили рекорд по автоголам ЧМ-2018

Павел Лопатко

С начала финального турнира чемпионата мира-2026 забили 12 голов. Это повторение рекорда чемпионатов мира, который зафиксировали на аналогичном турнире 2018 года.

При этом на чемпионате мира 2022 года в Катаре забили два автогола.

На чемпионате мира-1998 года во Франции было забито шесть голов в свои ворота.

Последний на данный момент автогол в матчах ЧМ-2026 зафиксировали в игре Тунис — Нидерланды. Его автором стал полузащитник африканской команды Элье Схири.

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