Нидерланды обыграли Тунис в матче чемпионата мира-2026

Сборная Нидерландов в американском Канзас-Сити победила сборную Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

Счет был открыт на 3-й минуте после автогола полузащитника африканской команды Элье Схири. На 7-й минуте нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби забил второй гол в ворота соперников.

На 54-й минуте форвард сборной Туниса Хазем Мастури отыграл один мяч, а на 62-й минуте африканцы вновь пропустили — мяч на счету защитника Яна Пола ван Хекке.

Нидерланды в трех матчах групповой стадии набрали семь очков и заняли первое место в таблице группы F. Они вышли в плей-офф. Тунис с нулем очков финишировал на четвертом месте и покинул турнир.