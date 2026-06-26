Киммих — о матче с Эквадором: «Во втором тайме поражение было заслуженным»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Эквадора (1:2) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы начали хорошо, но затем слишком легко теряли мяч и постоянно позволяли им атаковать. Мы облегчили им задачу и дали им войти в игру. Во втором тайме поражение было заслуженным», — цитирует 31-летнего игрока ARD.

Германия (шесть очков после трех матчей) заняла первое место в таблице группы E ЧМ-2026 и вышла в плей-офф.