Япония сыграет с Бразилией в 1/16 финала ЧМ-2026

Стала известная вторая пара плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026.

В пятницу, 26 июня, сборная Японии сыграла вничью со Швецией (1:1) и заняла второе место в группе F. Соперником азиатской команды по 1/16 финала будет Бразилия, которая заняла 1-е место в группе C.

Матч состоится в понедельник, 29 июня, в Хьюстоне. Начало — в 20:00 по московскому времени.

В четверг, 25 июня, определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026 — сборная ЮАР после победы над Кореей финишировала на втором месте в группе А и сыграет с Канадой в 1/16 финала.