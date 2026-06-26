Эквадор впервые с 2014 года победил в матче чемпионата мира по футболу, пропустив первым

Сборная Эквадора победила сборную Германии (2:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Opta, Эквадор впервые с 20 июня 2014 года (когда была обыгран Гондурас со счетом 2:1) одержал победу на чемпионате мира, пропустив гол первым. До этого команда не выигрывала в трех таких матчах.

Эквадор занял третье место в таблице группы E (четыре очка после трех матчей) и второе — в рейтинге команд, занявших третьи места в других группах. Он обеспечил себе место в плей-офф ЧМ-2026.