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Сегодня, 04:06

Нидерланды встретятся с Марокко в 1/16 финала чемпионата мира

Павел Лопатко
Фото Reuters

Сборная Нидерландов победила сборную Туниса (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Европейская команда заняла первое место в таблице группы F, набрав в трех матчах семь очков. В 1/16 финала она сыграет с другой африканской командой — сборной Марокко.

Команда Марокко (семь очков после трех матчей) заняла второе место в таблице группы C.

Матч Нидерланды — Марокко состоится в ночь на 30 июня. Начало в 04.00 по московскому времени.

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