Нидерланды попали на Марокко, Япония — на Бразилию, Швеция может сыграть с Францией. Итоги группы F ЧМ-2026

Сборная Нидерландов после победы над Тунисом (3:1) завершила групповой турнир на первом месте и в 1/16 финала сыграет с Марокко. Ничья со Швецией (1:1) обеспечила Японии вторую строчку — она получила в соперники Бразилию. Швеция тоже остается на турнире: 4 очка и нулевая разница мячей уже вывели скандинавов в число лучших третьих команд.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы F: Япония — Швеция — 1:1, Нидерланды — Тунис — 3:1.

Чемпионат мира-2026. Группа F

И В Н П М О 1. Нидерланды 3 2 1 0 10-4 7 2. Япония 3 1 2 0 7-3 5 3. Швеция 3 1 1 1 7-7 4 4. Тунис 3 0 0 3 2-12 0

— Нидерланды забрали первое место без дополнительных показателей. Победа над Тунисом позволила голландцам набрать 7 очков.

— Япония вышла в 1/16 финала напрямую. Ничья со шведами оставила азиатскую сборную второй: у нее 5 очков, у Швеции — 4.

— Швеция финишировала третьей, но не вылетела. У скандинавов 4 очка, нулевая разница голов и 7 забитых мячей. Сейчас это лучший показатель среди третьих мест.

— Тунис проиграл все матчи и завершил турнир. Даже победа в последнем туре уже не могла бы спасти африканскую сборную после поражений от Швеции и Японии.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И В Н П М РМ О 1.Швеция 3 1 1 1 7-7 0 4 2.Эквадор 3 1 1 1 2-2 0 4 3.Босния и Герцеговина 3 1 1 1 5-6 -1 4 4. Хорватия 2 1 0 1 3-4 -1 3 5. Южная Корея 3 1 0 2 2-3 -1 3 6. Алжир 2 1 0 1 2-4 -2 3 7. Парагвай 2 1 0 1 2-4 -2 3 8. Шотландия 3 1 0 2 1-4 -3 3 ———————————————————————————————— 9. Кабо-Верде 2 0 2 0 2-2 0 2 10. Бельгия 2 0 2 0 1-1 0 2 11. ДР Конго 2 0 1 1 1-2 -1 1 12. Сенегал 2 0 0 2 3-6 -3 0

Жирным выделены сборные, гарантировавшие место в 1/16 финала

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы F

Победитель группы F сыграет со вторым местом группы C. Значит, Нидерланды выходят на Марокко.

Второе место группы F попадает на победителя группы C. Япония сыграет с Бразилией.

Третье место группы F зависит от общей таблицы третьих команд. Если брать расклад прямо сейчас, Швеция выходит на победителя группы I — Францию. Но после оставшихся матчей соперник шведов еще может измениться.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой турнир завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Гана

Испания — Австрия

США — Босния

Египет — Южная Корея

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Шотландия

Англия — Эквадор

Аргентина — Уругвай

Австралия — Иран

Швейцария — Алжир

Колумбия — Хорватия

Жирным выделены уже утвержденные пары.