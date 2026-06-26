Нидерланды попали на Марокко, Япония — на Бразилию, Швеция может сыграть с Францией. Итоги группы F ЧМ-2026
Сборная Нидерландов после победы над Тунисом (3:1) завершила групповой турнир на первом месте и в 1/16 финала сыграет с Марокко. Ничья со Швецией (1:1) обеспечила Японии вторую строчку — она получила в соперники Бразилию. Швеция тоже остается на турнире: 4 очка и нулевая разница мячей уже вывели скандинавов в число лучших третьих команд.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Результаты матчей третьего тура группы F: Япония — Швеция — 1:1, Нидерланды — Тунис — 3:1.
Чемпионат мира-2026. Группа F
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Нидерланды
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10-4
|
7
|
2. Япония
|
3
|
1
|
2
|
0
|
7-3
|
5
|
3. Швеция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
4
|
4. Тунис
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-12
|
0
— Нидерланды забрали первое место без дополнительных показателей. Победа над Тунисом позволила голландцам набрать 7 очков.
— Япония вышла в 1/16 финала напрямую. Ничья со шведами оставила азиатскую сборную второй: у нее 5 очков, у Швеции — 4.
— Швеция финишировала третьей, но не вылетела. У скандинавов 4 очка, нулевая разница голов и 7 забитых мячей. Сейчас это лучший показатель среди третьих мест.
— Тунис проиграл все матчи и завершил турнир. Даже победа в последнем туре уже не могла бы спасти африканскую сборную после поражений от Швеции и Японии.
Актуальный рейтинг третьих мест
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
РМ
|
О
|
1.Швеция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
0
|
4
|
2.Эквадор
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
0
|
4
|
3.Босния и Герцеговина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
-1
|
4
|
4. Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
-1
|
3
|
5. Южная Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-3
|
-1
|
3
|
6. Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
-2
|
3
|
7. Парагвай
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
-2
|
3
|
8. Шотландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1-4
|
-3
|
3
|
————————————————————————————————
|
9. Кабо-Верде
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
0
|
2
|
10. Бельгия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
0
|
2
|
11. ДР Конго
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
-1
|
1
|
12. Сенегал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-6
|
-3
|
0
Жирным выделены сборные, гарантировавшие место в 1/16 финала
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
На кого выходят команды группы F
Победитель группы F сыграет со вторым местом группы C. Значит, Нидерланды выходят на Марокко.
Второе место группы F попадает на победителя группы C. Япония сыграет с Бразилией.
Третье место группы F зависит от общей таблицы третьих команд. Если брать расклад прямо сейчас, Швеция выходит на победителя группы I — Францию. Но после оставшихся матчей соперник шведов еще может измениться.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой турнир завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
ЮАР — Канада
Нидерланды — Марокко
Португалия — Гана
Испания — Австрия
США — Босния
Египет — Южная Корея
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Шотландия
Англия — Эквадор
Аргентина — Уругвай
Австралия — Иран
Швейцария — Алжир
Колумбия — Хорватия
Жирным выделены уже утвержденные пары.