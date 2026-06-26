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Сегодня, 04:45

Нидерланды попали на Марокко, Япония — на Бразилию, Швеция может сыграть с Францией. Итоги группы F ЧМ-2026

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Игроки сборной Нидерландов после победы над Тунисом.
Фото Reuters

Сборная Нидерландов после победы над Тунисом (3:1) завершила групповой турнир на первом месте и в 1/16 финала сыграет с Марокко. Ничья со Швецией (1:1) обеспечила Японии вторую строчку — она получила в соперники Бразилию. Швеция тоже остается на турнире: 4 очка и нулевая разница мячей уже вывели скандинавов в число лучших третьих команд.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы F: Япония — Швеция — 1:1, Нидерланды — Тунис — 3:1.

Чемпионат мира-2026. Группа F

И

В

Н

П

М

О

1. Нидерланды

3

2

1

0

10-4

7

2. Япония

3

1

2

0

7-3

5

3. Швеция

3

1

1

1

7-7

4

4. Тунис

3

0

0

3

2-12

0

— Нидерланды забрали первое место без дополнительных показателей. Победа над Тунисом позволила голландцам набрать 7 очков.

— Япония вышла в 1/16 финала напрямую. Ничья со шведами оставила азиатскую сборную второй: у нее 5 очков, у Швеции — 4.

— Швеция финишировала третьей, но не вылетела. У скандинавов 4 очка, нулевая разница голов и 7 забитых мячей. Сейчас это лучший показатель среди третьих мест.

— Тунис проиграл все матчи и завершил турнир. Даже победа в последнем туре уже не могла бы спасти африканскую сборную после поражений от Швеции и Японии.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И

В

Н

П

М

РМ

О

1.Швеция

3

1

1

1

7-7

0

4

2.Эквадор

3

1

1

1

2-2

0

4

3.Босния и Герцеговина

3

1

1

1

5-6

-1

4

4. Хорватия

2

1

0

1

3-4

-1

3

5. Южная Корея

3

1

0

2

2-3

-1

3

6. Алжир

2

1

0

1

2-4

-2

3

7. Парагвай

2

1

0

1

2-4

-2

3

8. Шотландия

3

1

0

2

1-4

-3

3

————————————————————————————————

9. Кабо-Верде

2

0

2

0

2-2

0

2

10. Бельгия

2

0

2

0

1-1

0

2

11. ДР Конго

2

0

1

1

1-2

-1

1

12. Сенегал

2

0

0

2

3-6

-3

0

Жирным выделены сборные, гарантировавшие место в 1/16 финала

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы F

Победитель группы F сыграет со вторым местом группы C. Значит, Нидерланды выходят на Марокко.

Второе место группы F попадает на победителя группы C. Япония сыграет с Бразилией.

Третье место группы F зависит от общей таблицы третьих команд. Если брать расклад прямо сейчас, Швеция выходит на победителя группы I — Францию. Но после оставшихся матчей соперник шведов еще может измениться.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой турнир завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Гана

Испания — Австрия

США — Босния

Египет — Южная Корея

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Шотландия

Англия — Эквадор

Аргентина — Уругвай

Австралия — Иран

Швейцария — Алжир

Колумбия — Хорватия

Жирным выделены уже утвержденные пары.

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