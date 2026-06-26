США встретятся с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026

Определилась четвертая пара 1/16 финала чемпионата мира-2026. На сайте Международной федерации футбола сообщается, что сборная США сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

Игра пройдет в ночь на 2 июля на арене «Ливайс Стэдиум» в Сан-Франциско. Начало в 03.00 по московскому времени.

Сборная США после двух матчей групповой стадии ЧМ-2026 лидирует в таблице группы D (шесть очков). Босния и Герцеговина (четыре очка) стала третьей в группе B. Она идет на третьем месте в рейтинге команд, занявших третьи места в группах.