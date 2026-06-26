Салиба не сыграет с Норвегией

Тренер сборной Франции Ги Стефан, заменяющий Дидье Дешама после его возвращения во Францию в связи со смертью матери, рассказал, что защитник Вильям Салиба не сыграет против Норвегии в 3-м туре чемпионата мира-2026.

«Вильяма в матче с Норвегией не будет. Кто его заменит? Просто посмотрите, кто его заменял в последних матчах (Максенс Лакруа, — Прим. СЭ)», — приводит L'Equipe слова Стефана.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Французы сыграют с Норвегией в пятницу, 26 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.