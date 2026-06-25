Доку вернулся в расположение сборной Бельгии на ЧМ-2026 после рождения сына

Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку вернулся в расположение команды на чемпионате мира после рождения ребенка.

22 июня стало известно, что супруга 24-летнего вингера «Манчестер Сити» родила сына.

«Вернулся в расположение команды после самой важной голевой передачи в жизни», — говорится под видео, опубликованном в аккаунте сборной Бельгии в соцсети X.

Ранее предполагалось, что роды пройдут на второй неделе июля, из-за чего игрок мог пропустить четвертьфинал турнира в случае выхода сборной Бельгии в эту стадию. Позднее журналистка L'Equipe Франс Пьеррон назвала желание футболиста пропустить матч сборной на чемпионате мира «отвратительным», заявив, что присутствие отца при родах является «бесполезным». Позднее СМИ сообщили, что ее отстранили от эфира.

Доку пропустил матч второго тура группы G с Ираном (0:0). Бельгийцы завершат групповой этап 27 июня матчем в Ванкувере против сборной Новой Зеландии.

Бельгия занимает третье место в таблице группы G, набрав 2 очка. Лидирует сборная Египта (4), второй идет команда Ирана (2), замыкают таблицу новозеландцы (1).