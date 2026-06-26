Сборная Нидерландов впервые в своей истории забила два гола в первые семь минут матча чемпионата мира

Сборная Нидерландов победила сборную Туниса (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, это был первый случай в 58 матчах сборной Нидерландов на чемпионатах мира, когда команда забила два гола в первые семь минут игры.

На 3-й минуте Нидерланды вышли вперед после автогола полузащитника сборной Туниса Элье Схири. На 7-й минуте нападающий европейской команды Брайан Бробби забил второй гол.