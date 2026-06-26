Япония и Швеция сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Сборные Швеции и Японии сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:1. Игра прошла на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне.

Японский нападающий Дайзен Маэда на 56-й минуте встречи открыл счет. Почти сразу шведы отыгрались — отличился Энтони Эланга.

Япония набрала 5 очков и со второго мечта в группе F вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится с Бразилией.

Шведы с 4 очками финишировали на третьей строчке и вышла в плей-офф, как одна из восьми лучщих команд, занявших третьи места.