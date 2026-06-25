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Сегодня, 00:19

Алайбегович признан лучшим игроком матча Босния и Герцеговина — Катар

Евгений Козинов
Корреспондент
Керим Алайбегович.
Фото Reuters

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Катара (3:1). 18-летний босниец забил первый гол в этой встрече.

Всего за карьеру у Алайбеговича 2 гола и 4 голевые передачи в 13 матчах на международном уровне.

Босния и Герцеговина набрала 4 очка и заняла третье место в группе В, сохранив шансы на попадание в 1/16 финала. Катар с 1 очком стал четвертым и лишился шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Босния и Герцеговина
3:1
Катар
Жоан Манзамби (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против Канады на&nbsp;ЧМ-2026.Манзамби разрывает — помог Швейцарии обойти Канаду. А Босния финишировала третьей
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