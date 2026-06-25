Алайбегович признан лучшим игроком матча Босния и Герцеговина — Катар

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Катара (3:1). 18-летний босниец забил первый гол в этой встрече.

Всего за карьеру у Алайбеговича 2 гола и 4 голевые передачи в 13 матчах на международном уровне.

Босния и Герцеговина набрала 4 очка и заняла третье место в группе В, сохранив шансы на попадание в 1/16 финала. Катар с 1 очком стал четвертым и лишился шансов на выход в плей-офф.