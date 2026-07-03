Махрез объявил о завершении карьеры в сборной Алжира

Нападающий сборной Алжира Рияд Махрез заявил, что завершает карьеру в национальной команде.

Последней для 35-летнего форварда стала игра против сборной Швейцарии (0:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Махрез выступал за сборную Алжира более 12 лет, дебютировав 31 мая 2014 года. На счету вингера «Аль-Ахли» 119 матчей за национальную команду, в которых он забил 40 голов и сделал 45 результативных передач.

По количеству проведенных матчей Махрез уступает Аисса Манди (122 игры), по количеству голов — Исламу Слимани (46 мячей).