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Сегодня, 08:58

Махрез объявил о завершении карьеры в сборной Алжира

Руслан Минаев
Рияд Махрез.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Алжира Рияд Махрез заявил, что завершает карьеру в национальной команде.

Последней для 35-летнего форварда стала игра против сборной Швейцарии (0:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Дан Ндой (№11) забил гол в&nbsp;матче Швейцария&nbsp;&mdash; Алжир (2:0).Неожиданный ход Якина. Швейцария отдала мяч Алжиру и разбила его двумя быстрыми атаками

Махрез выступал за сборную Алжира более 12 лет, дебютировав 31 мая 2014 года. На счету вингера «Аль-Ахли» 119 матчей за национальную команду, в которых он забил 40 голов и сделал 45 результативных передач.

По количеству проведенных матчей Махрез уступает Аисса Манди (122 игры), по количеству голов — Исламу Слимани (46 мячей).

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Рияд Махрез
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