Губерниев: «Неймар — тряпка! Весь мир это опять видел»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковал игру бразильского форварда Неймара на чемпионате мира-2026.

«Лидер, если даже является уже пожилым Акела, должен оставаться лидером. Он должен быть сильным даже не физически, а морально. А Неймар — тряпка! Весь мир это опять видел. Зажечь команду он не сумел. То ли огонек в глазах погас, то ли сдулся. Звание главной тряпки чемпионата мира получает Неймар», — сказал Губерниев «СЭ».

Бразилия в 1/8 финала чемпионата мира-2026 проиграла Норвегии (1:2). Неймар забил единственный мяч своей команды, он реализовал пенальти на 90+10-й минуте. После матча он объявил о завершении карьеры в сборной.

За сборную Неймар забил 80 голов и отдал 59 результативных передач в 130 матчах. Он является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Неймар становился олимпийским чемпионом в 2016 году, выигрывал Кубок конфедераций в 2013 году, становился серебряным призером Кубка Америки-2021 и серебряным призером Олимпиады-2012.