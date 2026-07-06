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6 июля, 15:30

Блаттер — об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026: «Куда ты идешь, ФИФА?»

Сергей Ярошенко

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал организацию на фоне скандала с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

«Красные карточки не отменяются после телефонных звонков политиков. Они пересматриваются только на основании правил, доказательств и решений независимых органов. Если президент США вмешивается в ситуацию, а затем игрок внезапно получает право сыграть в матче плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: куда ты идешь, ФИФА? Футбол никогда не должен превращаться в поле для политической власти», — написал Блаттер в соцсети.

Ранее ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна и заменила ее испытательным сроком на 1 год. Это позволит 25-летнему форварду сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. The Guardian сообщал, что президент США Дональд Трамп трижды звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации Балогуна.

Балогун получил красную карточку в игре матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0).

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