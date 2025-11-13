Сборная Ирландии примет сборную Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Игра на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)

Матч Ирландия — Португалия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Ирландия — Португалия в матч-центре сайта «СЭ».

Ирландия и Португалия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Венгрией и Арменией. Ирландцы провели 4 матча и с 4 очками занимают третье место в группе. У португальцев — 10 очков и первая строчка после 4 игр.