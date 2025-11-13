Франция — Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Франция и Украина сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября
Франция и Украина встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Игра в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» начинается в 22.45 по московскому времени.
Матч Франция — Украина в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Франция — Украина в матч-центре сайта «СЭ»
Франция и Украина в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Исландией и Азербайджаном. Французы провели 4 матча и с 10 очками занимают первое место в группе. У украинцев — 7 очков и вторая строчка после 4 игр.
