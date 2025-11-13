Футбол
Сегодня, 20:10

Франция — Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Франция и Украина сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Франция и Украина встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Игра в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 22:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
Украина

Матч Франция — Украина в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Франция — Украина в матч-центре сайта «СЭ»

Франция и Украина в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Исландией и Азербайджаном. Французы провели 4 матча и с 10 очками занимают первое место в группе. У украинцев — 7 очков и вторая строчка после 4 игр.

Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
