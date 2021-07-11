Голливудский актер Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал, что известный голливудский актер Том Круз пожелал команде удачи перед матчем против Италии в финале Евро-2020.

«Том Круз связался с нами. Он был здесь, в Великобритании, и позвонил нам через FaceTime, чтобы пожелать всего наилучшего. Большинство людей в мире любят футбол, поэтому здорово иметь поддержку не только в Англии, но и во всем мире», — приводит слова Кейна Marca со ссылкой на BBC Radio.

Ранее королева Великобритании Елизавета II и британский премьер-министр Борис Джонсон также пожелали команде успеха.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.