Голливудский актер Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020
Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал, что известный голливудский актер Том Круз пожелал команде удачи перед матчем против Италии в финале Евро-2020.
«Том Круз связался с нами. Он был здесь, в Великобритании, и позвонил нам через FaceTime, чтобы пожелать всего наилучшего. Большинство людей в мире любят футбол, поэтому здорово иметь поддержку не только в Англии, но и во всем мире», — приводит слова Кейна Marca со ссылкой на BBC Radio.
Ранее королева Великобритании Елизавета II и британский премьер-министр Борис Джонсон также пожелали команде успеха.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/eurocopa/2021/07/11/60eaa3ebca47413e638b462e.html
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю