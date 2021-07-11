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Голливудский актер Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020

14:30
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Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал, что известный голливудский актер Том Круз пожелал команде удачи перед матчем против Италии в финале Евро-2020.

«Том Круз связался с нами. Он был здесь, в Великобритании, и позвонил нам через FaceTime, чтобы пожелать всего наилучшего. Большинство людей в мире любят футбол, поэтому здорово иметь поддержку не только в Англии, но и во всем мире», — приводит слова Кейна Marca со ссылкой на BBC Radio.

Ранее королева Великобритании Елизавета II и британский премьер-министр Борис Джонсон также пожелали команде успеха.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/eurocopa/2021/07/11/60eaa3ebca47413e638b462e.html

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года