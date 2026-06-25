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Сегодня, 04:13

Винисиус повторил достижение Жаирзиньо, Ромарио, Роналдо и Ривалдо в матчах чемпионатов мира

Павел Лопатко

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор забил два гола в ворота сборной Шотландии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, 25-летний форвард стал пятым игроком сборной Бразилии, забивавшим во всех трех матчах групповой стадии финальных турниров ЧМ, повторив достижение Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), а также Роналдо и Ривалдо (оба — 2002).

На ЧМ-2026 у Винисиуса четыре гола и две передачи: он также забил по голу в ворота сборных Гаити и Марокко. В общей сложности за национальную команду он забил 13 голов и отдал 10 передач в 52 встречах.

Винисиус Жуниор и&nbsp;Неймар после победы над Шотландией.Неймар дебютировал на ЧМ-2026, а Бразилия разгромила Шотландию. У Винисиуса — дубль

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Винисиус Жуниор
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