Сборная Боснии и Герцеговины победила в матче чемпионата мира впервые за 12 лет

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Катаром (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Это вторая победа балканской команды в истории чемпионатов мира. На турнире в 2014 году в третьем туре групповой стадии она выиграла у Ирана со счетом 3:1.

Босния и Герцеговина (четыре очка после трех матчей) заняла третье место в группе B ЧМ-2026 и сохранила шансы на выход в 1/16 финала.