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Сегодня, 04:23

Хакими объяснил, за счет чего Марокко обыграла Гаити

Евгений Козинов
Корреспондент
Ашраф Хакими.
Фото Imagn Images, Reuters

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал победу над Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это была непростая игра, трудная. Мы начали матч не очень хорошо, но мы изменили свое мышление и усердно работали, чтобы вернуться в игру. Нам удалось победить благодаря тому, как мы атаковали. В перерыве мы хотели сосредоточиться на подборах. Мы не могли позволить сопернику расти в уверенности. Мы гордимся тем, что сделали, но теперь нам нужно хорошо восстановиться и подготовиться к тому, что будет дальше», — цитирует официальный сайт ФИФА Хакими.

Сборная Марокко набрала 7 очков и финишировала на второй строчке в группе С. Команда Гаити потерпела три поражения в трех матчах и не вышла в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Марокко
4:2
Гаити
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