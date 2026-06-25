Винисиус: «Анчелотти должен мне подарок!»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что главный тренер команды итальянец Карло Анчелотти должен ему подарок.

«Я пообещал сеньору Анчелотти, что забью головой, а он сказал мне, что это невозможно... и что он вручит мне подарок, если я это сделаю», — цитирует 25-летнего футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Винисиус отличился дважды в матче с Шотландией (3:0) в третьем туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026. Второй гол он забил головой.