Тренер сборной Шотландии Кларк: «Я думаю, мы точно едем домой»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от Бразилии (0:3) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Вы видите их мастерство в финальной трети поля — у нас этого сегодня не было. Мы создавали моменты, но этого оказалось недостаточно. Будем честны, победила сильнейшая команда... В первые четыре-пять минут мы неплохо владели мячом, а затем допустили ошибку. На таком уровне так делать нельзя, потому что это ставит вас в оборонительное положение, и вечер становится долгим. Я думаю, мы точно едем домой», — цитирует тренера BBC.

Сборная Шотландии (три очка после трех матчей) заняла третье место в таблице группы C и еще сохраняет шансы на участие в плей-офф.