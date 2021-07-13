Итальянский фигурист Грассль рассказал, как праздновал победу национальной команды на Евро-2020

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, как праздновал победу сборной Италии над Англией в финале Евро-2020.

«Я был очень счастлив, потому что мы — все итальянцы — надеялись и верили, что дойдем до этой цели, — приводит слова фигуриста «Газета.Ru». — Мы смотрели матч вместе с моими друзьями — правда, к сожалению, не в Италии, а во Франции.

Как отпраздновал? Опять же — пришлось праздновать во Франции, а не на родине, к сожалению. Но мы все выбежали на улицу, кричали «Да!». Хотя кругом были французы, мы все равно отмечали, как сумасшедшие. Мы прыгали, пели... это был очень классный момент.

Италии действительно было сложнее играть в Англии. И мне кажется неспортивным и неуважительным тот факт, что английские фанаты освистывали национальный гимн и пытались таким образом сбить с настроя нашу команду. Это противоречит спортивной этике. Когда звучит гимн страны, каждый должен вести себя уважительно».

Основное и дополнительное время финального матча турнира завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.