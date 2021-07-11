Британский премьер напутствовал сборную Англии перед финалом Евро против Италии

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал напутственные слова сборной Англии и главному тренеру Гарету Саутгейту перед финалом Евро-2020 против Италии.

«Ты привел Англию к финалу главного турнира. Для большинства людей в этой стране это первый финал за всю их жизнь, — приводит слова Джонсона Mirror. — Мы не просто надеемся и молимся. Мы верим в тебя, Гарет, и в твою невероятную команду. От имени всей нации желаю удачи и отличной игры. Принесите трофей домой».

Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится сегодня, 11 июля. Начало — в 22.00 (мск).