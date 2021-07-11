Британский премьер напутствовал сборную Англии перед финалом Евро против Италии
Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал напутственные слова сборной Англии и главному тренеру Гарету Саутгейту перед финалом Евро-2020 против Италии.
«Ты привел Англию к финалу главного турнира. Для большинства людей в этой стране это первый финал за всю их жизнь, — приводит слова Джонсона Mirror. — Мы не просто надеемся и молимся. Мы верим в тебя, Гарет, и в твою невероятную команду. От имени всей нации желаю удачи и отличной игры. Принесите трофей домой».
Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится сегодня, 11 июля. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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