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Сегодня, 06:12

Бразилия первой в истории сыграла 50 «сухих» матчей на чемпионатах мира

Павел Лопатко

Сборная Бразилии победила сборную Шотландии (3:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, бразильская команда стала первой в истории, одержавшей 50 «сухих» побед на чемпионатах мира.

При этом в игре с шотландцами вратарь Алиссон Бекер совершил пять сейвов — это первый случай, когда он сделал как минимум пять спасений в матче чемпионата мира с момента игры против сборной Кореи 5 декабря 2022 года (тогда у него также было пять сейвов).

Винисиус Жуниор и&nbsp;Неймар после победы над Шотландией.Неймар дебютировал на ЧМ-2026, а Бразилия разгромила Шотландию. У Винисиуса — дубль

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Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
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