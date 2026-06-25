Бразилия первой в истории сыграла 50 «сухих» матчей на чемпионатах мира

Сборная Бразилии победила сборную Шотландии (3:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, бразильская команда стала первой в истории, одержавшей 50 «сухих» побед на чемпионатах мира.

При этом в игре с шотландцами вратарь Алиссон Бекер совершил пять сейвов — это первый случай, когда он сделал как минимум пять спасений в матче чемпионата мира с момента игры против сборной Кореи 5 декабря 2022 года (тогда у него также было пять сейвов).