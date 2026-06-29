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Сегодня, 06:21

Тренер сборной Японии Мориясу: «Бразильцы будут мотивированы играть против нас, они намерены победить нас»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился настроем перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 с Бразилией.

«Все игроки сделают все возможное для команды и внесут свой вклад. Команда едина, и это чувство становится еще сильнее.

Бразильцы будут мотивированы играть против нас, они намерены победить нас. Мы чувствуем, что матч будет очень напряженным. У нас есть шанс, и это будет тяжело... мы выйдем на поле в полную силу», — сказал Мориясу на пресс-конференции.

Матч Бразилия — Япония пройдет 30 июня.

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