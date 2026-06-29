Президент Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку после вылета сборной с ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль подал в отставку после того, как национальная команда покинула чемпионат мира-2026 после групповой стадии.

Саудовцы финишировали последними в группе H с двумя очками после ничьих с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0) и поражения от Испании (0:4).

«Неудача сборной в выходе в следующий раунд чемпионата мира — это результат, который не соответствует всем нашим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это, принося извинения всем, кто надеялся увидеть нашу команду в лучшем положении. Основываясь на убеждении, что ответственность требует предоставить возможность для нового этапа, я решил не продолжать работу до конца текущего срока», — написал Аль-Мисхаль в соцсети.

Аль-Мисхаль занимал свой пост семь лет и принимал активное участие в успешной заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года.

Саудовская Аравия выступала на третьем чемпионате мира подряд и на седьмом в общей сложности.