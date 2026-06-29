Роналдо о Месси и Мбаппе: «Игроки, которые выходят за рамки статистики»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил форвардов сборной Аргентины Лионеля Месси и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Нужно думать о том наследии, которое вы оставляете. Но они оба, без сомнения, игроки, которые выходят за рамки статистики, и заслуживают быть лучшими бомбардирами в истории турнира.

Месси — один из величайших игроков в истории футбола, и сегодня он все еще влиятелен и решителен.

Что касается Мбаппе, его стиль игры напоминает мне меня самого на пике карьеры. Он один из величайших игроков современности и естественный наследник легенд футбола», — цитирует Роналдо L'Equipe.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 Франция сыграет со Швецией, а Аргентина — с Кабо-Верде.