Томассон — о поражении Швеции в матче со сборной Косово: «Мы забыли, как забивать голы»

Главный тренер сборной Швеции Йон Даль Томассон прокомментировал поражение от команды Косово (0:1) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Конечно, сегодня мы были недостаточно хороши, и это ужасный результат. Это действительно больно. Мы забыли, как забивать голы, и я не знаю почему», — цитирует Томассона Reuters.

Сборная Швеции, набрав в 4 матчах 1 очко, занимает 4-е место в таблице группы B. 15 ноября она сыграет на выезде со Швейцарией.