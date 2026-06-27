Полузащитника Дероя Дуарте признали лучшим игроком матча Кабо-Верде — Саудовская Аравия

Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте был признан лучшим игроком матча третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Саудовской Аравии (3:0).

26-летний футболист отыграл весь матч, отметился одним ключевым пасом и пятью передачами в финальную треть. Он также выиграл восемь из десяти дуэлей.

Дуарте в 34 матчах за национальную команду сделал две результативные передачи.