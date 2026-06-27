Египет — Иран: после первого тайма ничья

Сборная Египта в американском Сиэтле играет со сборной Ирана в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет после первого тайма — 1:1.

На 5-й минуте египтяне вышли вперед после гола защитника Махмуда Сабера. На 11-й минуте нападающий иранской команды Мехди Тареми не реализовал пенальти. На 14-й минуте защитник Рамин Резаян сравнял счет.

У Египта желтые карточки получили Махмуд Сабер и Яссер Ибрахим, у Ирана — Хоссейн Канаанизадеган и Али Немати.