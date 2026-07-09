Франция — Марокко: фол на Мбаппе был, но ВАР долго проверял начало атаки французов

На 25-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Франция — Марокко судья Факундо Тельо самостоятельно зафиксировал нарушение правил в штрафной площади африканской команды и назначил пенальти. В том эпизоде Нуссаир Мазрауи, пытаясь в падении достать мяч, сбил Килиана Мбаппе.

Видеоассистенты Эрнан Мастрангело, Леодан Гонсалес и Татьяна Гусман сравнительно долго проверяли, что произошло на поле. Почти наверняка они изучали повторы того, как началась атака французов: не было ли фола на одном из марокканцев при отборе мяча. В итоге решение арбитра было подтверждено.

При этом Тельо при выполнении 11-метрового удара попросил Мбаппе поправить мяч. По правилам он должен быть установлен неподвижно таким образом, чтобы часть касалась или находилась над центром 11-метровой отметки. Иногда судьи и игроки об этом забывают — в том числе в чемпионате России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Франция — Марокко.