Франция — Марокко: первый тайм завершился вничью

Первый тайм четвертьфинала чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко завершился вничью — 0:0. Встреча проходит в Фоксборо.

На 28-й минуте встречи пенальти не реализовал капитан французской сборной Килиан Мбаппе. Вратарь марокканцев Яссин Буну отбил удар, направленный в нижний правый угол ворот.

11-метровый удар был назначен арбитром встречи Факундо Тельо после нарушения правил Нуссаиром Мазрауи на Мбаппе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.